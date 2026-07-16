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        Kars'ta kiracısını bıçakla yaralayan ev sahibi tutuklandı

        Kars'ta kiracısını bıçakla yaralayıp kaçan ev sahibi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 21:13 Güncelleme:
        Kars'ta kiracısını bıçakla yaralayan ev sahibi tutuklandı

        Kars'ta kiracısını bıçakla yaralayıp kaçan ev sahibi tutuklandı.

        Merkez Mahallesi Yaşar Kemal Sokak'ta 13 Temmuz'da C.K, tartıştığı kiracısı E.A. ile yanında bulunan kardeşi H.B'yi bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu C.K, gizlendiği evde yakalanarak gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen C.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Yaralanan E.A. ile H.B'nin Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde tedavileri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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