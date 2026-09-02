Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Kars'ta park halindeki motosiklete çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

        Kars'ta park halindeki motosiklete çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

        Kars'ın Kağızman ilçesinde park halindeki motosiklete çarpan diğer motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 00:01 Güncelleme:
        Kars'ta park halindeki motosiklete çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

        Kars'ın Kağızman ilçesinde park halindeki motosiklete çarpan diğer motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

        F.K. (20) idaresindeki 36 AAU 831 plakalı motosiklet, Şahindere Mahallesi Yüksekokul Caddesi Karayolları Şube Müdürlüğü önünde park halindeki motosiklete çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesine kaldırılan F.K'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        F.K, buradaki ilk müdahelesinin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD ile İran'dan karşılıklı misillemeler
        ABD ile İran'dan karşılıklı misillemeler
        Almanya'dan Rusya'ya karşı yeni hamle
        Almanya'dan Rusya'ya karşı yeni hamle
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin görüştü
        G.Saray Deniz Gül'ün maliyetini açıkladı!
        G.Saray Deniz Gül'ün maliyetini açıkladı!
        İdris Naim Şahin ifade verdi
        İdris Naim Şahin ifade verdi
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Trabzonspor şimdilik Hüseyin Çimşir'e emanet!
        Trabzonspor şimdilik Hüseyin Çimşir'e emanet!
        Felaketin tanıkları ve yürekleri dağlayan hikayeler!
        Felaketin tanıkları ve yürekleri dağlayan hikayeler!
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arıyor
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arıyor
        YouTuber Arif Kocabıyık tutuklandı
        YouTuber Arif Kocabıyık tutuklandı
        Nepal'deki yıkım havadan görüntülendi
        Nepal'deki yıkım havadan görüntülendi
        Birkaç saat sonra nikah masasına oturacakken ölü bulunmuşlardı... Ölüm nedenleri ortaya çıktı
        Birkaç saat sonra nikah masasına oturacakken ölü bulunmuşlardı... Ölüm nedenleri ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Şanghay' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Şanghay' açıklaması
        Ailesiyle buluştu
        Ailesiyle buluştu
        Protokol Yolu'nda bulunan eşek çekiciyle yediemine çekildi
        Protokol Yolu'nda bulunan eşek çekiciyle yediemine çekildi
        Galatasaray'a Fransız stoper!
        Galatasaray'a Fransız stoper!
        Balık sezonu açıldı: Tanesi 150 TL
        Balık sezonu açıldı: Tanesi 150 TL
        Deniz Gül, G.Saray için İstanbul'da!
        Deniz Gül, G.Saray için İstanbul'da!
        "Doktorlar hiç şans vermiyordu"
        "Doktorlar hiç şans vermiyordu"
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?

        Benzer Haberler

        Sarıkamış'ta 2026-2027 eğitim yılı öncesi okul müdürleri toplantısı: Güvenl...
        Sarıkamış'ta 2026-2027 eğitim yılı öncesi okul müdürleri toplantısı: Güvenl...
        Sarıkamış'ta adli yıl açılış töreni
        Sarıkamış'ta adli yıl açılış töreni
        Türk Kızılay Kars'ta ihtiyaç sahipleri için aşevi açtı
        Türk Kızılay Kars'ta ihtiyaç sahipleri için aşevi açtı
        Kars'ta Türk Kızılay'ın aşevi açıldı
        Kars'ta Türk Kızılay'ın aşevi açıldı
        Başsavcı Çepni: "Adaletin olmadığı yerde güven ve toplumsal huzur zarar gör...
        Başsavcı Çepni: "Adaletin olmadığı yerde güven ve toplumsal huzur zarar gör...
        Kars'ta dayanışmanın sıcak kapısı açıldı: Kızılay Aşevi 7 bin kişiye umut o...
        Kars'ta dayanışmanın sıcak kapısı açıldı: Kızılay Aşevi 7 bin kişiye umut o...