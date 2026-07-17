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        Kars'ta sağanak ve dolu etkili oldu

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sağanak, Digor ilçesinde ise dolu etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 18:19 Güncelleme:
        Kars'ta sağanak ve dolu etkili oldu

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sağanak, Digor ilçesinde ise dolu etkili oldu.


        Sarıkamış’ta etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde aralıklarla etkili olan sağanak, daha sonra etkisini artırdı.


        Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Vatandaşlar yürümekte zorlandı. Sürücüler ise yollardaki su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.


        Digor ilçesinde de dolu etkili oldu. Kars-Digor kara yolu doluyla beyaza büründü. Dolu nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

        Bazı vatandaşlar doluya karşı önlem almak amacıyla arabalarının üzerine battaniye ve branda sardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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