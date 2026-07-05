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        Kars'ta sel sularına kapılan 4 büyükbaş kayboldu

        Kars'ın Kağızman ilçesinde sel sularına kapılan 4 büyükbaş kayboldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 23:24 Güncelleme:
        Kars'ta sel sularına kapılan 4 büyükbaş kayboldu

        Kars'ın Kağızman ilçesinde sel sularına kapılan 4 büyükbaş kayboldu.


        İlçeye bağlı Günindi Köyü Yaylası'nda etkili olan şiddetli sağanağın ardından aniden yükselen sel suları nedeniyle derede otlayan büyükbaş hayvanlar mahsur kaldı. Bu sırada büyükbaşlardan 4'ü akıntıya kapılarak kayboldu.


        İhbar üzerine bölgeye Kağızman Belediyesi Arama Kurtarma İtfaiye ekipleri, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler ile köylülerin ortak çalışması sonucu, su seviyesinin düşmesinin ardından dere ortasında mahsur kalan büyükbaşlar güvenli alana çıkarıldı.

        Sel sularına kapılarak kaybolan 4 büyükbaşın bulunmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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