Yangın akşam saatlerinde Bozkale köyünde Mikail Polat’a ait evde yangın çıktı. Sobadan sıçrayan kıvılcımların neden olduğu yangında, alevler hızla büyüdü. İhbar üzerine adrese Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. Olayda yaralanan olmadı.

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