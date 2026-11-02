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        Köye inen kurt, bahçedeki hayvan derisini alıp kaçtı

        KARS'ta köye inen kurt, bir bahçede asılı bulunan hayvan derisini alıp uzaklaştı. Köpeğin peşine düştüğü kurt, kısa sürede gözden kayboldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 10:50 Güncelleme:
        Köye inen kurt, bahçedeki hayvan derisini alıp kaçtı

        KARS'ta köye inen kurt, bir bahçede asılı bulunan hayvan derisini alıp uzaklaştı. Köpeğin peşine düştüğü kurt, kısa sürede gözden kayboldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Merkeze bağlı Çerme köyünde yiyecek arayan kurt, akşam saatlerinde köye indi. Köyde dolaşan kurt, bir evin bahçesinde fark ettiği hayvan derisini ağzına alıp uzaklaştı. Bu sırada bir köpek de kurdun peşine düştü. O anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kurdun hayvan derisini alıp kaçtığı ve köpeklerin peşinden koştuğu anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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