Köye inen kurt, bahçedeki hayvan derisini alıp kaçtı

KARS'ta köye inen kurt, bir bahçede asılı bulunan hayvan derisini alıp uzaklaştı. Köpeğin peşine düştüğü kurt, kısa sürede gözden kayboldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkeze bağlı Çerme köyünde yiyecek arayan kurt, akşam saatlerinde köye indi. Köyde dolaşan kurt, bir evin bahçesinde fark ettiği hayvan derisini ağzına alıp uzaklaştı. Bu sırada bir köpek de kurdun peşine düştü. O anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kurdun hayvan derisini alıp kaçtığı ve köpeklerin peşinden koştuğu anlar yer aldı.