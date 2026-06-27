Sarıkamış'ın doğası gelincik ve sarıçiçeklerle süslendi

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden, kış mevsiminin uzun sürdüğü Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yağışların ardından yeşeren meralar açan gelincik ve sarı çiçeklerle renklendi.



İlçeye bağlı Karakurt bölgesindeki Belencik köyü meraları, kırmızı gelinciklerle adeta kırmızıya bürünürken Hamamlı Düzü'nde açan sarı çiçekler bölgenin doğal güzelliğini ortaya koyuyor.



Bölgeye gelen doğaseverler ve amatör fotoğrafçılar, çiçeklerle bezenen güzel manzaraların fotoğraflarını çekiyor. Bölgenin güzellikleri dronla da görüntülendi.



Amatör fotoğrafçı Şenay Vanlı, yağmurlardan sonra doğanın renklendiğini belirterek "Çok güzel gelincikler var, tabiat çok güzel. Karakurt bölgesine arkadaşlarla geldik fotoğraf çekiyoruz. Tabiatın güzelliklerini göstermeye çalışıyoruz." dedi.

