14 şehir ve 2 ülkeden gelen gençler, Kastamonu'da buluştu

AIESEC'in Türkiye Buluşması kapsamında 14 şehir ile Romanya ve Ukrayna'dan gelen gençler, Kastamonu'da buluştu.

Kentteki bir otelde 7 Ağustos'ta başlayan programda öğrencilere çeşitli eğitimler verildi.

Etkinlik çerçevesinde ayrıca alanlarında uzman kişiler de öğrencilerle buluştu.

AIESEC Türkiye Başkanı Adem Buluç, AA muhabirine, organizasyona katılanların 18-30 yaş aralığında olduğunu söyledi.

Organizasyona 14 ilden 17 şubenin katıldığını vurgulayan Buluç, "AIESEC Türkiye olarak yaptığımız projeler, programlar, değişim projelerinin son 6 ayındaki yarıyıl planlamasını değerlendirdi. Son 6 ayımızda neler yapabiliriz bunları değerlendirdik. Çok keyifli geçti. Gençler olarak Türkiye'de çok daha büyük projelere imza atacağız. Gençler olarak her zaman amacımız hem ülkemizde hem dünyada genç liderler olarak yaratabileceğimiz etkinliklerin peşindeyiz." diye konuştu.

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Organizasyonu düzenleyen Zeynep Özay ise Türkiye'nin birçok ilinden ve yurt dışından üniversite öğrencilerini Anadolu kentlerinde buluşturduklarını dile getirdi.

Bu amaçla Kastamonu'ya geldiklerini aktaran Özay, şöyle konuştu:

“Gençlerimiz hem Kastamonu'yu tanımış oldu. Hem de kendilerine ilham vererek burada ne tür çalışmalar yapabiliriz diye konuştuk. Umarım önümüzdeki dönemlerde burada daha büyük daha güzel çalışmalar olacak. Gençlerle gönüllü çalışmalarımız devam edecek."

Çukurova Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü 2. sınıf öğrencisi Barış Diker de AIESEC'te üçüncü yılı olduğunu belirtti.

AIESEC'in kendisine büyük katkılar sağladığını anlatan Diker, "Kendimi geliştirme noktasında yabancı dilimi ve liderliğimi geliştirdim. Farklı kültürlerden insanlar tanıdım. Bu organizasyonun bana çok fazla katkısı var. Bu dönemlerde evde çok fazla genç otururken kendi liderliğimizi geliştirip bu kadar inisiyatif almamız bizim için çok kıymetli." dedi.

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Romanya'dan gelen Ada Popescu da 5 yıldır AIESEC'te görev aldığını kaydederek, "Kendimi geliştirdim, profesyonel kariyerime katkı sağladım. Yurt dışı ve yurt içinde değişimler yaparak hem insanlara etki ettim, hem kendimi geliştirdim. AIESEC'te bulunduğum süre boyunca birçok kongrede bulundum. Hem ulusal hem uluslararası bu kongrenin daha özel olduğunu düşünüyorum. Çünkü uzun bir süre sonra gençleri bir araya getirdik. Bir sonraki 6 ayımızı planladık." ifadelerini kullandı.