36. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali sona erdi

Taşköprü Belediyesince bu yıl 36'ncısı düzenlenen Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali sona erdi.



İlçede 4 Ağustos'ta başlayan festivalin son gününde düzenlenen programda sanatçılar Bengü ve Edis sahne aldı.



Yoğun kalabalığın yaşandığı festivalde sanatçıların şarkılarına vatandaşlar eşlik etti.



Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, yaptığı konuşmada, büyük bir yoğunluk yaşandığını ifade ederek "Bu akşam en kalabalık akşamımız. 40 binin üzerinde şu an misafirimiz var. Bu festivale katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum." diye konuştu.



Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ise güzel bir festival geçirdiklerini anlatarak "Sizler her şeyin en güzeline layıksınız. En zirve sanatçılara layıksınız. Bizler sizlerle ve değerli sanatçılarımızla gurur duyuyoruz. Hepinize sağlık ve mutluluk diliyorum." dedi.



