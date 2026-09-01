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        Akademisyenin sosyal sorumluluk projeleri çok sayıda dezavantajlı çocuğa judoyu sevdirdi

        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bayram Ceylan'ın hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleri sayesinde 300'e yakın çocuk, judoyla ilgilenmeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 11:08 Güncelleme:
        Akademisyenin sosyal sorumluluk projeleri çok sayıda dezavantajlı çocuğa judoyu sevdirdi

        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bayram Ceylan'ın hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleri sayesinde 300'e yakın çocuk, judoyla ilgilenmeye başladı.

        Doç. Dr. Bayram Ceylan, 5'i üniversite destekli sosyal sorumluluk projesi, 2'si de Ulusal Ajans destekli ESC30 projesi olmak üzere 7 proje hayata geçirdi. Projelerinin çoğunu kırsal kesim ve dezavantajlı bölgelerdeki okullarda hayata geçiren Ceylan, çok sayıda öğrenciye judoyu anlattı.

        Projelerin ardından judo yapmaya devam etmek isteyenlere ücretsiz kurs vermeye devam eden Ceylan'ın yetiştirdiği çocuklar, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çok sayıda derece elde etti.

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        Bayram Ceylan, AA muhabirine, kendisinin de eski bir milli judocu olduğunu söyledi.

        Judoyu sevdirmek için yola çıktığını ifade eden Ceylan, "2021 yılından beri üniversitemizin desteği ile çok sayıda sosyal sorumluluk projesine imza attık. Bunların hepsinde judoyu bir araç olarak kullandık. Obez Çocuklarla Judo Projesi, Kırsal Kesimdeki Yeteneklerin Keşfi Projesi, Kırsal Kesimdeki Kız Çocuklarının Judo ile Güçlendirilmesi Projesi, Okulumda Judo Yapıyorum Sağlıklı Kalıyorum Projesi bunlardan bazıları." dedi.

        Bu projelerin sonunda judoya devam etmek isteyen çocuklarla çalışmayı sürdürdüklerini anlatan Ceylan, şunları dile getirdi:

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        "Merkez ve köylerdeki çocuklarımızla çalışmaya başladık. Şu an 50 sporcu ile çalışmalara Merkez Spor Salonu'nda devam ediyoruz. Bu projeler aracılığıyla tespit ettiğimiz ve çalıştırdığımız çocuklarımızdan Balkan şampiyonu, ulusal ve uluslararası müsabaka ve turnuvalarda derece yapanlar oldu. Türkiye şampiyonu olduktan sonra milli takıma seçilenler var. Biz 3 ayrı yaş grubunda Türkiye şampiyonalarına katılıyoruz. Miniklerde bir çocuğumuz Balkan şampiyonu, diğeri yedinci sırada yer aldı. Takım halinde Sırbistan'da katıldığımız bir turnuvada şampiyon olduk."

        - Dereceye giren sporcuların çoğu projeler kapsamında keşfedilmiş

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        Projelerin çocukların ufkunu açtığına işaret eden Ceylan, "Şu anda judoya devam eden ve dereceye giren çocuklarımızın çoğu, projelerimiz kapsamında keşfettiğimiz sporcular. Hem kırsal hem de merkezdeki birçok çocuğa dokunarak onların hem milli takıma gitmesi hem de uluslararası arenada ülkemizi temsil etmesinden gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

        Feryat Gönültaş ise antrenörlük yaptığını belirterek, "Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü'nden mezunum. Bayram hocamızın yanında birçok projesinde görev aldım. Küçük yaş gruplarından başlayarak, sporcularımıza iyi bir gelecek inşa edebilmek adına antrenmanlarımıza fire vermeden devam ediyoruz. Onların elde ettiği başarılar bizim için mutluluk verici." dedi.

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        Sporculardan Eymen Doğanay da "Bayram hocanın yürüttüğü bir proje sayesinde judo ile tanıştım ve çok sevdim. Katıldığım yarışmalarda 2025 minikler Türkiye ikincisi, 2026 minikler Türkiye üçüncüsü oldum. Balkan Şampiyonası'nda 7. oldum. Hedeflerim var. Avrupa ve dünya şampiyonaları ile 2036 Olimpiyatları'nda ülkemi temsil etmek istiyorum." diye konuştu.

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