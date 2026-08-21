Araştırma görevlisinin hazırladığı kısa film, ulusal ve uluslararası düzeyde 13 ödül aldı

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Araştırma Görevlisi Mehmet Oğuz Yıldırım, yönetmenliğini üstlendiği "Kudret" kısa filmiyle ulusal ve uluslararası festivallerde 13 ödül kazandı.

Dünya prömiyerini 62. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yapan film, Avrupa prömiyerini ise Bulgaristan'da düzenlenen 23. In The Palace International Film Festivali'nde gerçekleştirdi.

Senaryosunu Mehmet Oğuz Yıldırım ve Yasin Türkay'ın kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda Fırat Kaymak, Süleyman Kabaali, Orkun Huylu ve Ömer Oduncu yer aldı.

Bugüne kadar ulusal ve uluslararası yaklaşık 35 festivalin programında yer alan "Kudret", 13. Uluslararası İpekyolu Film Festivali'nde en iyi kısa film ödülünü aldı. Aynı festivalde Yıldırım en iyi yönetmen, Fırat Kaymak en iyi erkek oyuncu, Nusret Emre Bilgin ise en iyi görüntü yönetmeni ödülüne layık görüldü.

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Film, 7. SineKültür Üniversitelerarası Kısa Film Festivali Kurmaca Film Yarışması'nda en iyi film ödülünü kazanırken, 5. Kaş Kısa Film Festivali Ulusal Kısa Film Yarışması'nda filmin kurgusunu üstlenen Tuvana Simin Günay en iyi kurgu ödülünün sahibi oldu. "Kudret", aynı festivalde MUBI Platform Ödülü'nü de aldı.

Yapım, 2. Bursa Altın Çınar Kısa Film Festivali'nde üçüncülük, 2. Fenerbahçe Üniversitesi Ulusal Kısa Film Festivali Kurmaca Film Yarışması'nda mansiyon, 2. İKÇÜ Film Festivali Kurmaca Film Yarışması ile 10. Altın Baklava Film Festivali'nde jüri özel ödülü kazandı.

Bulgaristan, Cezayir, Almanya, İtalya, Şili ve Azerbaycan'daki festivallerde de Türkiye'yi temsil eden filmin yönetmeni Yıldırım, Şili'de düzenlenen festivalde en iyi yönetmen, görüntü yönetmeni Nusret Emre Bilgin ise en iyi görüntü yönetimi ödülüne layık görüldü.

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Yıldırım, AA muhabirine, festival süreci devam eden "Kudret"in yaklaşık 35 festival seçkisi ve kazandığı ödüllerle sinema yolculuğunu sürdürdüğünü söyledi.

"Kudret"in üçüncü kısa filmi olduğunu belirten Yıldırım, "3 günde çekimlerini bitirdiğim filmde Kudret karakterinin hayatla ve güçle kurduğu ilişkileri anlatıyoruz. Yaklaşık 40 kişilik bir ekiple çalıştık ve bu ekibin içerisinde çeşitli üniversitelerden öğrenci arkadaşlarımız da bulunuyordu. Onlar için de tecrübe sağlayabilecekleri bir alan sağlamış olduk. Aynı zamanda profesyonel isimlerin de bulunduğu kalabalık bir set ekibimiz vardı." dedi.

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Filmlerin uluslararası alanda gösterilmesinin Türk yapımlarının daha fazla tanınmasına katkı sağladığını ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda filmlerin set ekibinde öğrencilerimizin yer alması onların kendilerini geliştirmesi açısından da çok kıymetli. Öğrencilerin pratik yapmasını da sağlamış oluyoruz. Hem ulusal hem de uluslararası çapta yaklaşık 35 film festivaline seçildik. Yaklaşık bir sene daha bu festival süreçleri devam edecek."