Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Tosya Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, çok sayıda sentetik ecza hapı, uyuşturucu kullanımında kullanılan aparatlar ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı.
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