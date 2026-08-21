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        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2026 - 10:48 Güncelleme:
        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Tosya Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, çok sayıda sentetik ecza hapı, uyuşturucu kullanımında kullanılan aparatlar ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

        Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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