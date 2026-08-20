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        Kastamonu'da ambulans helikopter inme geçiren hasta için havalandı

        Kastamonu'da inme geçiren 72 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Ankara'daki hastaneye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 16:06 Güncelleme:
        Kastamonu'da ambulans helikopter inme geçiren hasta için havalandı

        Kastamonu'da inme geçiren 72 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Ankara'daki hastaneye sevk edildi.

        Rahatsızlığı nedeniyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran F.C'ye, hastanede yapılan ilk muayenesinde inme tanısı kondu.

        İlk tedavisi yapılan hastanın durumu stabil hale getirildi.

        İleri tetkik ve tedavi için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinden ambulansla Kastamonu Havalimanı'na getirilen hasta, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Ankara Bilkent Şehir Hastanesine nakledildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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