KUZKA 4 uzman personel alacak

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta bölgesel kalkınmaya katkı sunmak üzere 4 uzman personel istihdam edecek.

KUZKA'dan yapılan açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren kurumun, bölgesel kalkınma çalışmalarını daha da güçlendirmek amacıyla uzman personel alımı yapacağı belirtildi.

Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerini kapsayan faaliyet alanında yatırım ortamının geliştirilmesi, proje yönetimi, bölgesel planlama, sürdürülebilir kalkınma ve yatırım destek hizmetleri gibi birçok alanda çalışmalar yürüten Ajansın yeni uzman personeliyle kurumsal kapasitesini daha da güçlendirmeyi hedeflediği vurgulanan açıklamada, "Başvurular, 20 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak ve 4 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. İşletme, iktisat, maliye, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası işletme yönetimi, istatistik, istatistik ve bilgisayar bilimleri ile ekonometri bölümlerinden mezun 3 uzman personel, şehir ve bölge planlama bölümünden mezun 1 uzman personel alımı yapılacak." ifadelerine yer verildi.

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Deneyim ve uzmanlık alanlarının değerlendirmede avantaj sağlayacağı belirtilen açıklamada, "Sözlü sınava çağrılacak adaylar, KPSS ve yabancı dil puanlarının yanı sıra yüksek lisans, doktora ve ikinci yabancı dil gibi akademik yeterlilikler dikkate alınarak belirlenecek. Personel alımına ilişkin ayrıntılı ilan metnine, başvuru şartlarına ve süreç hakkında güncel bilgilere www.kuzka.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor." bilgisi verildi.