Büyük Zafer'in 104. yılı Kastamonu'da kutlanıyor

Kaymakam Çakır, daha sonra İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı personelini makamında kabul etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Kaymakam Vekili Necdet Uçar ve Belediye Başkanı Ahmet Kaya tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Tosya Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, Tosya Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Sedat Ata ve Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Kaymakam Alper Uslu ve Belediye Başkanı Metin Yamalı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Bozkurt Kaymakamlığı önünde düzenlenen törende, Kaymakam İsmail Koçdoğan ve Bozkurt Belediyesi Başkan Vekili Muhammet Mustafa Yücetürk tarafından anıta çelenk sunuldu.

Kastamonu'nun Bozkurt, Hanönü, Tosya, Ağlı, Doğanyurt ve Küre ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

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