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        Büyük Zafer'in 104. yılı Kastamonu'da kutlanıyor

        Kastamonu'nun Bozkurt, Hanönü, Tosya, Ağlı, Doğanyurt ve Küre ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 16:33 Güncelleme:
        Büyük Zafer'in 104. yılı Kastamonu'da kutlanıyor

        Kastamonu'nun Bozkurt, Hanönü, Tosya, Ağlı, Doğanyurt ve Küre ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Bozkurt Kaymakamlığı önünde düzenlenen törende, Kaymakam İsmail Koçdoğan ve Bozkurt Belediyesi Başkan Vekili Muhammet Mustafa Yücetürk tarafından anıta çelenk sunuldu.

        Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

        Törene, İlçe Jandarma Komutanı Kenan Polat, İlçe Emniyet Karakol Amiri Ali Can Aydın, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

        Programın ardından şehit ve gazi aileleri ziyaret edildi.

        - Hanönü

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Kaymakam Alper Uslu ve Belediye Başkanı Metin Yamalı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

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        Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajı, Hanönü Halk Eğitim Müdürü İhsan Yabaneri tarafından okundu.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından tören sona erdi.

        Kaymakam Uslu, programın ardından makamında tebrikleri kabul etti.

        - Tosya

        Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Tosya Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, Tosya Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Sedat Ata ve Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

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        Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu.

        Törenin ardından Tosya Asri Mezarlığı'nda program düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi, şehitlerin mezarlarına kırmızı karanfil bırakıldı.

        - Ağlı

        Ağlı Belediyesi önünde bulunan Atatürk Büstü'ne çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından tören sona erdi.

        Törene, Kaymakam Şeyma Şendur, Belediye Başkanı Bülent Ergin, protokol üyeleri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

        - Doğanyurt

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Kaymakam Vekili Necdet Uçar ve Belediye Başkanı Ahmet Kaya tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

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        Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından tören, öğrencilerin şiir okumasıyla sona erdi.

        - Küre

        Küre Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Törene, Kaymakam Hasan Çakır, Belediye Başkanı Salih Turan, protokol üyeleri, kurum amirleri, vatandaşlar ve gaziler katıldı.

        Kutlama programı, Kaymakamlık makamında düzenlenen tebrikat töreniyle devam etti.

        Kaymakam Çakır, daha sonra İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı personelini makamında kabul etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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