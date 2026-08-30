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        Tour Of Samsun 2026 Uluslararası Bisiklet Yarışı sona erdi

        Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour Of Samsun 2026 Uluslararası Bisiklet Yarışı sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 16:35 Güncelleme:
        Tour Of Samsun 2026 Uluslararası Bisiklet Yarışı sona erdi

        Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour Of Samsun 2026 Uluslararası Bisiklet Yarışı sona erdi.

        Samsun Doğupark'ta 27 Ağustos'ta başlayan ve 4 gün süren yarışmada 23 ülkeden 107 sporcu, 610 kilometre pedal çevirdi.

        Ladik, Alaçam, İlkadım, Atakum, Çarşamba ilçelerindeki güzergahı takip eden bisikletçiler, İstiklal Meydanı'ndaki bitiş noktasına ulaştı.

        Bireysel klasmanda Ramazan Yılmaz birinci, Jerome Gauthier ikinci, Mevael Girmay üçüncü oldu. Takım klasmanında Muğla Büyükşehir Belediyesi Continental Cycling Time birinci olurken, İstanbul Team ikinci, Project Echelon Racing üçüncü sırada yer aldı.

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        Meydanda düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

        Törene, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, törenin ardından AA muhabirine, çok güzel bir yarışma olduğunu söyledi.

        Türk takımlarının oldukça iyi yarıştığını anlatan Müftüoğlu, "Hem Türk takımlarının başarısı hem de Avrupa'da tek madalyalı olan Ramazan Yılmaz'ın 4 gün üst üste buradaki şampiyonluğu, turu alması bizi gururlandırdı. Ülkemizin başarısı olarak gurur verici bir durum. Bu yarış Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın liderliğinde tüm Samsunlularla birlikte gerçekleştirildi." dedi.

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