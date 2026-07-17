GÜNCELLEME - Kastamonu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kastamonu'da bir evde çıktıktan sonra ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.



Merkeze bağlı Kızılkese köyü Kargın Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki ormanlık alana yayıldı.



İhbar üzerine, bölgeye Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler, İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.



Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için karadan yoğun mücadele yürütürken, söndürme çalışmalarına helikopterle havadan da destek veriliyor.



Yangın yaklaşık 4,5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.



Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.



