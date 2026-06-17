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        GÜNCELLEME - Kastamonu'da cimnastik salonu olarak kullanılan çadır yıldırım düşmesi sonucu yandı

        Kastamonu'da cimnastik salonu olarak kullanılan çadır, yıldırım düşmesi sonucu yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 23:11 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Kastamonu'da cimnastik salonu olarak kullanılan çadır yıldırım düşmesi sonucu yandı

        Kastamonu'da cimnastik salonu olarak kullanılan çadır, yıldırım düşmesi sonucu yandı.


        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi’nde çadırdan kurulan cimnastik salonuna yıldırım isabet etti.

        Salonda alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle çadır kullanılamaz hale geldi.

        Kastamonu Valiliğince olaya ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

        "İlimiz Kuzeykent Mahallesi'nde, İsmail Dikmenli Spor Tesisleri yanında bulunan ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ait, demir iskelet üzerine kurulu çadır cimnastik salonuna saat 20.00 sıralarında yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıkmıştır. Yangının bildirilmesi üzerine bölgeye ivedilikle itfaiye, polis ve KARGAZ ekipleri yönlendirilmiştir. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülmüş, ardından soğutma çalışmalarına başlanmıştır."

        Öte yandan, yıldırım düşme anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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