Kastamonu'da cimnastik salonu olarak kullanılan çadır yıldırım düşmesiyle yandı

Kastamonu'da cimnastik salonu olarak kullanılan çadır yıldırım isabet etmesiyle yandı. Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi’nde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait çadırdan kurulu cimnastik salonuna yıldırım düştü. Salonda alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kastamonu Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle salon kullanılmaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.