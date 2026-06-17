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        Bakan Yardımcısı Macit Kastamonu'da "Köklerden Geleceğe Girişimcilik Zirvesi"ne katıldı

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Köklerden Geleceğe Girişimcilik Zirvesi"nde gençlerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 15:44 Güncelleme:
        Bakan Yardımcısı Macit Kastamonu'da "Köklerden Geleceğe Girişimcilik Zirvesi"ne katıldı

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Köklerden Geleceğe Girişimcilik Zirvesi"nde gençlerle bir araya geldi.

        Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen programda öğrencilere hitap eden Macit, teknolojinin değişim hızının baş döndürücü olduğunu ifade etti.

        Dünyanın en büyük ülkelerinin, şirketlerinin teknolojiye, AR-GE'ye çok büyük paralar ayırdıklarına işaret eden Macit, "Hatta öyle ki, Huawei, Amazon gibi şirketler, dünyada AR-GE'ye en fazla para ayıran ülkelerin de önündeler. Peki, Türkiye nerede bu konuda? Aslında Türkiye de bu noktada kararını yıllar önce vermiş bir ülke. Türkiye, teknolojiyi yalnızca tüketen değil, aynı zamanda üreten ülke olma yönünde kararını vermiş bir ülke. 2000'li yılların başında arkadaşlar, Türkiye'de bir iki tane teknopark vardı. Türkiye'de özel sektörün maalesef hiç AR-GE merkezi yoktu. Bugün ise Türkiye'de 1500'den fazla AR-GE ve tasarım merkezi, 200 binden fazla araştırmacı ve mühendis bulunmaktadır." dedi.

        Türkiye'de eğitim alanındaki yatırımlara değinen Macit, "Bugün dünyada her sınıfında internet olan, her sınıfında akıllı tahta olan, EBA gibi ücretsiz dijital platformları öğrencilerine sunan ikinci bir ülke belki de yoktur. Bunları niye söylüyorum? Yaptığınız her işte bu öz güveni taşımanız gerekiyor. Sizlerin abileri, ablaları bu öz güvenle beraber İHA'ları, SİHA'ları ürettiler." diye konuştu.

        Teknolojinin tek başına insanı ileriye taşıyamayacağını, değerlerin de çok önemli olduğunun altını çizen Macit, "Bugün dünyada yaşadığımız büyük sorunların, katliamların temel sebebi, teknoloji eksikliği ya da eğitim eksikliği değil, tam tersi, belki iyi insan olma duygusunun eksikliği arkadaşlar. Dolayısıyla bizim sizlerden beklentimiz, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle beraber, hem kendisini son derece yetiştirmiş, hem de iyi insan olma duygusunu merkeze almış, çevresine, ailesine, öğretmenine saygılı nesiller yetiştirebilmek." ifadelerini kullandı.

        Girişimcilikte başarılı örneklerin ortak özelliğinin çalışmak olduğunun altını çizen Macit, şunları kaydetti:

        "Ben çalışmadan, başarı hikayesi ortaya koyan örnekler pek görmedim. Dolayısıyla başarılı olmanın temel yolu çok çalışmaktan geçiyor. Bir diğeri de her şeyi yapsanız da çok çalışsanız da bazen olmayabilir arkadaşlar. Bazen istediğiniz neticeyi alamayabilirsiniz. Ama bu sizi demoralize etmemeli, hedeflerinizden, hayallerinizden vazgeçirmemeli."

        Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Salih Kaygusuz ise gençlerin iyi bir meslek sahibi olmalarının yanı sıra soru soran, ihtiyaçları gören, çözüm geliştiren ve bulunduğu yere değer katan bireyler olmaları gerektiğini söyledi.

        Konuşmaların ardından Girişimci ve Mentor Ligi Kurucusu Ufuk Batum, Girişimci Yazar Cihan Buğdaycı ve Girişimci Medkit Kurucu Ortağı Dr. Bedirhan Keskin tarafından girişimcilik konularında sunum yapıldı.

        Programa, Vali Meftun Dallı, Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit ve Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Salih Kaygusuz daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda Mesleki Eğitim Şenliği'nin açılışını gerçekleştirdi.

        Şenlikte öğrencilerin stantlarını dolaşan Macit ve Kaygusuz'a Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş tarafından bilgi verildi.

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