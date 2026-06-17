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        Kastamonu'da uyuşturucu davasında 4 sanığa 15 yıldan 22 yıla kadar hapis talebi

        Kastamonu'da uyuşturucu ticareti suçlamasıyla yargılanan 5 sanıktan 4'ü hakkında 15 yıldan 22 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Bir sanığın ise delil yetersizliği nedeniyle beraatı istendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 13:56 Güncelleme:
        Kastamonu'da uyuşturucu davasında 4 sanığa 15 yıldan 22 yıla kadar hapis talebi

        Kastamonu'da uyuşturucu ticareti suçlamasıyla yargılanan 5 sanıktan 4'ü hakkında 15 yıldan 22 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Bir sanığın ise delil yetersizliği nedeniyle beraatı istendi.

        Kastamonu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Ö.T, Y.K, B.S. ve H.E. ile tutuksuz sanık C.T. ve avukatları hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı mütalaasında, tutuklu sanıkların "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmalarını, tutuksuz sanık C.T'nin ise yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatını talep etti.

        Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, C.T'nin adli kontrol şartlarının sürdürülmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

        Kastamonu'da 25 Temmuz 2025'te düzenlenen operasyonda 5 bin 447 sentetik ecza hapı, 30,83 gram sentetik uyuşturucu hap, hassas terazi ve çok sayıda kilitli poşet ele geçirilmişti. Operasyonda gözaltına alınan sanıklardan 4'ü tutuklanmış, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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