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        Tosya'da dinlenme tesisinde çıkan yangın söndürüldü

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir dinlenme tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 13:14 Güncelleme:
        Tosya'da dinlenme tesisinde çıkan yangın söndürüldü

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir dinlenme tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

        İlçenin Akbük köyü mevkisi D-100 kara yolu kenarında bulunan dinlenme tesisinde henüz bilinemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine gelen Tosya Belediyesi ve Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

        Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında tesiste hasar meydana geldi.

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