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        Kastamonu'da bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili sanığın yargılanması sürdü

        Kastamonu'da, bir kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 10:27 Güncelleme:
        Kastamonu'da bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili sanığın yargılanması sürdü

        Kastamonu'da, bir kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kastamonu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kasten öldürme" suçundan tutuklu yargılanan Ş.K. ile avukatı katıldı.

        Sanık Ş.K, duruşmadaki savunmasında, maktul Yılmaz F'nin ailesiyle hiçbir düşmanlığı veya husumeti olmadığını söyledi.

        Yılmaz F. ile zaman zaman görüştüklerini belirten Ş.K, "Çocuklarım kahve içmeye devamlı gidip gelirdi. Olay günü bıçağı yerden korkutmak amaçlı aldım. Gözlüğüm yoktu, ilaçlarımı da alamamışım. Polislerden kaçmadım. Sağlığım iyiye gitmemektedir. 10 senedir şeker ve vertigo hastasıyım, bayılmalarım çoğaldı. Tahliyemi talep ediyorum, ev hapsi uygun görülmesi halinde ev hapsi uygulanmasını talep ediyorum." dedi.

        Mahkeme heyeti, Adli Tıp İhtisas Kurumundan gelecek raporun beklenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        Cide ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 14 Ağustos 2024'te aynı apartmanda yaşayan iki aile arasında çıkan kavgada Yılmaz F. bıçaklanarak öldürülmüş, olayla ilgili gözaltına alınan Ş.K. tutuklanmıştı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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