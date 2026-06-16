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        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Kastamonu'da "Köyde Bilim Var: Keşfet, Tasarla, Üret Projesi" şenliği yapıldı

        Kastamonu'da "Köyde Bilim Var: Keşfet, Tasarla, Üret Projesi" şenliği yapıldı

        Kastamonu'da, "Köyde Bilim Var: Keşfet, Tasarla, Üret Projesi" bilim şenliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 17:04 Güncelleme:
        Kastamonu'da "Köyde Bilim Var: Keşfet, Tasarla, Üret Projesi" şenliği yapıldı

        Kastamonu'da, "Köyde Bilim Var: Keşfet, Tasarla, Üret Projesi" bilim şenliği gerçekleştirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve TÜBİTAK 4009 Köy Okullarına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan proje kapsamında Mescit İlkokulu, Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu'nda şenlik düzenlendi.

        Kırsal bölgelerde öğrenim gören öğrencilerin bilimsel düşünme, araştırma, tasarım ve üretim becerilerini geliştirmeyi amaçlayan proje kapsamındaki şenlikte bilimsel etkinlikler, uygulamalı atölye çalışmaları ve tasarım odaklı öğrenme faaliyetleri yapıldı.

        Etkinlikte öğrenciler deney, gözlem, robotik kodlama, doğa bilimleri, astronomi, tasarım ve üretim temelli çalışmalarla bilimsel süreçlere katılım sağladı. Milli Eğitim Bakanlığı Bilim Merkezi Otobüsü de öğrencilerin ziyaretine açıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, programla çocukların tasarlayıp, keşfedip hayalindeki ürünleri ete kemiğe büründürdüklerini söyledi.

        TÜBİTAK projelerinde ciddi anlamda destek aldıklarını anlatan Gümüş, "İnanıyoruz ki buradaki etkinlikler sayesinde ülkemizden daha çok Selçuk Bayraktarlar, daha çok Aziz Sancarlar çıkacak. Bu yönde çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz." dedi.

        Şenlikte çok güzel atölye çalışmalarının öğrencilerle buluştuğunu dile getiren Gümüş, şunları kaydetti:

        "Geriye doğru baktığımızda çocukluğumuzda tahta oyuncak ve benzerlerini yaparken, şimdiki çocuklarımız bir robotun veya bir robot kolunun mekanik aksamını, bir hava aracının mekanik aksamının yazılımını kendisi yapıp üretime hazır hale getirebiliyor. Bu da ülkemizin son yıllarda teknolojide katettiği, milli teknoloji hamlesiyle geldiği durumu sevindirici şekilde göz önüne seriyor. Milli teknoloji hamlesine katkılarımız her geçen gün artarak devam edecek. İnşallah ülkemizde çok daha güzel ürünleri sergileyeceğiz. Gençlerimiz de dünya ile rekabet edecek ve daha fazlasını yapma gayretinin içinde olacak."



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