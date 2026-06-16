Hanönü'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Giriş: 16.06.2026 - 14:43 Güncelleme:
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
M.Ç. idaresindeki 37 EY 968 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Vakıfgeymene Mezarlığı mevkisinde yol kenarında bulunan toprak bölüme girdi.
Kazada araçta bulunan A.Ç yaralandı. Yaralı, ambulansla Hanönü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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