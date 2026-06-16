Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.



İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde kullanan ve satanlara yönelik çalışma başlatıldı.



Bu kapsamda yapılan operasyonda 353 sentetik ecza hapı, 65 gram sentetik uyuşturucu katkılı tütün, uyuşturucu kullanma aparatı, 5 ruhsatsız tabanca, 5 tabanca şarjörü, bıçak, 8 cep telefonu ve 7 SIM kart ele geçirildi.



Olayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

