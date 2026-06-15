Kastamonu Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Kastamonu Üniversitesinden 2025-2026 akademik yılında mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.



Kuzeykent Kampüsü Emin Baydil Futbol Sahası'nda gerçekleştirilen törende yaklaşık 4 bin öğrenci ellerindeki pankartlarla kortej yürüyüşü yaptı.



Törende Kastamonu Üniversitesini birincilikle bitiren Eğitim Fakültesi mezunu Elif Yeşiller, ismini mezuniyet yaş kütüğüne çaktı.



AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, Kastamonu Üniversitesinin kuruluşunun 20'inci yılını kutlayarak, üniversitenin akademik öğretimin yanı sıra kentin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sunduğu söyledi.



Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı da mezuniyet törenine katılmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, üniversite eğitimi için Kastamonu'yu tercih eden öğrencilere teşekkür etti.



Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ise üniversitelerinin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, uluslararasılaşma, toplumsal katkı ve kalite güvencesi alanlarında kararlı adımlarla ilerlediğini vurguladı.





Üniversitenin kaliteyi önceleyen bir vizyonla hareket ettiğine işaret eden Topal, "Üniversitemiz, sayıyı miktarı esas alan büyümenin ötesine geçerek kaliteyi önceleyen bir vizyonla hareket etmekte yetkin akademik kadrosu, öğrenci odaklı yaklaşımı ve topluma katkı sağlayan projeleriyle ülke içinde ve dışında saygınlık kazanmaktadır. Üniversitemiz saygın ve başarılı bir yükseköğretim kurumu olma hedefine emin adımlarla yürümektedir." dedi.





Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci ve Rektör Topal tarafından verildi.



Program kep atma töreni ile sona erdi.

