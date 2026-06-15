Kastamonu'da çıkan yangında bir kişi yaralandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında bir kişi yaralandı. Bahçelievler Mahallesi'nde Muttalip Kütük'e (76) ait evin mutfağında bulunan ocağın tüpü belirlenemeyen nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangında yaralanan Muttalip Kütük, ambulansla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evin mutfağında maddi hasar meydana geldi.

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