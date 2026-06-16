Tosya Belediye Başkanı Kavaklıgil, güreş sahasındaki çalışmaları denetledi

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, güreş sahasındaki çalışmaları inceledi.



Kavaklıgil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, güreş sahasının Tosya'ya yakışır bir şekilde yenilendiğini belirtti.



Tosya'nın güreşin önemli merkezlerinden biri olduğunu anlatan Kavaklıgil, şunları kaydetti:



"Proje kapsamında, toplam 180 metrekare kullanım alanına sahip 2 katlı sosyal tesis ile 240 metrekare büyüklüğünde ve 225 seyirci kapasiteli protokol tribünü inşa ediliyor. Sosyal tesisimizin zemin katında 14 adet duş, 10 tuvalet ve 35 metrekare soyunma odası, üst katında ise sporcularımızın ve misafirlerimizin kullanımına sunulacak dinlenme salonu yer alacak. Protokol tribününün bodrum katında ise 9 adet tuvalet ve çay ocağı bulunacak. Sporcularımızın ihtiyaçlarını ve sağlığını ön planda tutarken, vatandaşlarımızın da müsabakaları daha konforlu bir ortamda takip edebilmesini amaçlayan bu çalışma ile güreş sahamızı Tosya'mıza yakışır modern bir görünüme kavuşturuyoruz. Çok yakında tamamlanarak hizmete sunulacak olan tesislerimiz, ilçemizin spor altyapısına önemli katkı sağlayacak ve ata sporumuz güreşin daha güçlü şartlarda yaşatılmasına imkan tanıyacak. Sporun ve sporcunun yanında olmaya, Tosya'mıza değer katacak yatırımları hayata geçirmeye devam ediyoruz."

