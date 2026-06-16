Kastamonu'da kaçakçılık operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı
Kastamonu'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 16.06.2026 - 17:03 Güncelleme:
Kastamonu'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.
Bu kapsamda yapılan aramalarda 7 cumhuriyet altını, 20 sikke, 9 madeni para, 6 tarihi obje, ekskavatör, yer altı görüntüleme cihazı, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, kurusıkı tabanca ile bir miktar para ve dolar ele geçirildi.
Olayla ilgili 13 şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ