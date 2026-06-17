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        Tosya'da bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 15:43 Güncelleme:
        Tosya'da bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

        Tosya Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) ahşap kapı üreten fabrikada henüz bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediyesi ve Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

        Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında fabrikanın silo bölümünde hasar meydana geldi.

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