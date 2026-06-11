Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Hanönü Okuyor Projesi ödül töreni düzenlendi

        Hanönü Okuyor Projesi ödül töreni düzenlendi

        Hanönü Okuyor Projesi kapsamında ödül töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 17:32 Güncelleme:
        Hanönü Okuyor Projesi ödül töreni düzenlendi

        Hanönü Okuyor Projesi kapsamında ödül töreni düzenlendi.

        Hanönü Kaymakamlığı, Hanönü Belediyesi ve ilçede faaliyet gösteren maden şirketinin desteğiyle öğrenci ve velileri kitap okumaya teşvik etmek amacıyla 5 yıl önce başlatılan Hanönü Okuyor Projesi'nin bu yılki ödül töreni, Şehit Faruk Karagöz İlkokulu'nda yapıldı.

        Programda dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız
        Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 11 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 11 Haziran 2026 haberleri
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Araç muayene istasyonda darp sonucu ölen polisle ilgili dava başladı!
        Araç muayene istasyonda darp sonucu ölen polisle ilgili dava başladı!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Tribünler artık zenginlerin
        Tribünler artık zenginlerin
        Fenerbahçe'de kritik toplantı!
        Fenerbahçe'de kritik toplantı!
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı!
        Uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Beker'in oğlu da gözaltında
        Uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Beker'in oğlu da gözaltında
        Cezaevinden hastalık izni çıkmadı
        Cezaevinden hastalık izni çıkmadı
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        2 ay sonra düğünü olacaktı... Banyoda şüpheli ölüm!
        2 ay sonra düğünü olacaktı... Banyoda şüpheli ölüm!
        "Kendimi affettim"
        "Kendimi affettim"
        Bu ülke kilo almayı yasakladı!
        Bu ülke kilo almayı yasakladı!
        Can Uzun'dan transfer açıklaması!
        Can Uzun'dan transfer açıklaması!
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Nijeryalı erkek Hong Kong'lu kadını 117 milyon TL dolandırdı!
        Nijeryalı erkek Hong Kong'lu kadını 117 milyon TL dolandırdı!
        Burası bir huzurevi değil!
        Burası bir huzurevi değil!

        Benzer Haberler

        Taşköprü sarımsağının geleceği için stratejik yol haritası hazırlanacak
        Taşköprü sarımsağının geleceği için stratejik yol haritası hazırlanacak
        Kur'an kursu öğrencilerinin hazırladığı programa yoğun ilgi
        Kur'an kursu öğrencilerinin hazırladığı programa yoğun ilgi
        Türk Yıldızları'ndan Kastamonu'da keşif uçuşu
        Türk Yıldızları'ndan Kastamonu'da keşif uçuşu
        Kastamonu'da köy okulu öğrencileri hayallerini tuvale yansıttı
        Kastamonu'da köy okulu öğrencileri hayallerini tuvale yansıttı
        Hanönü'de Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
        Hanönü'de Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
        Kastamonu'da baraj gölünde yüzlerce metre hayalet ağ ele geçirildi: 200 kil...
        Kastamonu'da baraj gölünde yüzlerce metre hayalet ağ ele geçirildi: 200 kil...