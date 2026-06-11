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        Kastamonu'da köy okulu öğrencileri hayallerini tuvale yansıttı

        Kastamonu'da köy okulu öğrencilerinin hazırladığı "Köyden Şehre Sanat" sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 17:01 Güncelleme:
        Kastamonu'da köy okulu öğrencileri hayallerini tuvale yansıttı

        Kastamonu'da köy okulu öğrencilerinin hazırladığı "Köyden Şehre Sanat" sergisi açıldı.

        Kentteki bir alışveriş merkezinde, Karaş Ortaokulu öğrencileri tarafından görsel sanatlar öğretmeni Deniz İlker Kuruoğlu'nun koordinasyonunda açılan sergide, öğrencilerin köy yaşamından esinlenerek hazırladığı 49 eser yer aldı.

        Yunus, Uzunoluk, Demirci, Alpagut, Sırasöğütler, Bürme, Karaş ve Esen köylerinde yaşayan ve Karaş Ortaokulunda eğitim gören 38 öğrenci, yaşadıkları çevreyi ve köy kültürünü sanatsal bakış açılarıyla tuvallere yansıttı.

        Sergide yer alan eserler arasında köy hayatını konu alan resimlerin yanı sıra kübik çalışmalar ve çevre dostu geri dönüşüm malzemelerinden üretilen eserler de bulunuyor.

        Öğrencilerin çalışmaları, hem geleneksel yaşamın izlerini hem de çevre bilincini sanat aracılığıyla ziyaretçilere aktarıyor.

        Alışveriş merkezinde 13 Haziran'a kadar ziyaret edilecek sergiye, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yaşar Dolapçı ile şube müdürleri Ahmet Yakupoğlu, Cemalettin Çınar, Bilal Azizoğlu ve Halil İbrahim Kara ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.









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