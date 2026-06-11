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        Hanönü'de Kur'an kursu mezuniyet programı düzenlendi

        Hanönü'de Halime Hatun Kur'an Kursu mezuniyet programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 10:29 Güncelleme:
        Hanönü'de Kur'an kursu mezuniyet programı düzenlendi

        Hanönü'de Halime Hatun Kur'an Kursu mezuniyet programı düzenlendi.

        Müftülüğe bağlı merkez 4-6 ve 7-10 yaş Kur'an kursu öğrencileri tarafından Hanönü Halime Hatun Camisi bahçesinde yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi.

        Programda öğrencilerce Kuran-ı Kerim ve ilahiler okundu.

        Program sonunda Hanönü Kaymakamı Emre Oktay, Belediye Başkanı Metin Yamalı, İlçe Müftüsü Ekrem Yıldızhan tarafından gösteriye katılan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.



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