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        Kastamonu'da sağanak etkili oldu

        Kastamonu'nun Daday ilçesinde sağanak etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 22:45 Güncelleme:
        Kastamonu'da sağanak etkili oldu

        Kastamonu'nun Daday ilçesinde sağanak etkili oldu.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "sarı kod" ile uyarı yaptığı ilçede yağış nedeniyle bazı yol güzergahlarında su birikintileri oluştu.

        Bazı okul bahçelerinin suyla dolduğu ilçede, AFAD ve belediye ekipleri su tahliyesi gerçekleştirdi.

        Çalışma nedeniyle ilçe merkezindeki Cumhuriyet Caddesi de bir süre trafiğe kapatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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