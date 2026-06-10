Kastamonu'da sağanak etkili oldu
Kastamonu'nun Daday ilçesinde sağanak etkili oldu.
Giriş: 10.06.2026 - 22:45 Güncelleme:
Kastamonu'nun Daday ilçesinde sağanak etkili oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "sarı kod" ile uyarı yaptığı ilçede yağış nedeniyle bazı yol güzergahlarında su birikintileri oluştu.
Bazı okul bahçelerinin suyla dolduğu ilçede, AFAD ve belediye ekipleri su tahliyesi gerçekleştirdi.
Çalışma nedeniyle ilçe merkezindeki Cumhuriyet Caddesi de bir süre trafiğe kapatıldı.
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