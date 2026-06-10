Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri İnebolu'dan Kastamonu'ya 95 kilometrelik Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü sürüyor

        İnebolu'dan Kastamonu'ya 95 kilometrelik Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü sürüyor

        Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği 95 kilometrelik güzergahta düzenlenen "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü" ikinci gününde devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 22:03 Güncelleme:
        İnebolu'dan Kastamonu'ya 95 kilometrelik Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü sürüyor

        Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği 95 kilometrelik güzergahta düzenlenen "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü" ikinci gününde devam etti.

        İnebolu ilçesinden dün başlayan yürüyüşün ilk günü Çuha Doruğu mevkisinde sona erdi. Burada kamp yapan yürüyüşçüler, çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

        Sabah saatlerinde yeniden yola koyulan yürüyüşçüler, Küre ilçesindeki Ecevit Hanı'na ulaştı. Yürüyüşün 45 kilometrelik kısmını tamamlayan yürüyüşçüler, burada kamp yapacak.

        Vali Yardımcısı Aydın Ergün ile İl Emniyet Müdürü Tamer Taş ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hikmet Us'un da katıldığı yürüyüş 12 Haziran'da Kastamonu kent merkezinde sona erecek.

        Yürüyüşe katılan vatandaşlardan Aysel Cingöz, AA muhabirine, emekli öğretmen olduğunu ve yürüyüşe ilk kez katılım sağladığını söyledi.

        Yürüyüşün çok güzel bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Cingöz, “ Bu etkinliğin amacı da çok güzel. O duyguları yaşamak, hissetmek için buradayız. O yollardan geçerken geçmişi düşünmek insanı duygulandırıyor. Çok zor süreçlerden geçerek onlar bu yollardan geçtiler. Onların neler hissettiğini bir nebze olsun anlayabiliyoruz." dedi.

        Orhan Cingöz ise etkinliğe katılmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Ayağımızda rahat ayakkabılar, elimizde batonlarımız, sırtımızda hafif bir çanta ile yürüyoruz. O günlerde çarıkla kağnıyla sırtlarında bebek ve mermiyle gidenleri hissetmek çok tuhaf geliyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakanlıktan BYD'ye dair açıklama
        Bakanlıktan BYD'ye dair açıklama
        ABD Başkanı: İran'a saldıracağız
        ABD Başkanı: İran'a saldıracağız
        CHP'de 9 vekilin ihracı istendi
        CHP'de 9 vekilin ihracı istendi
        "Katliamcı şebekeye kimse inanmıyor"
        "Katliamcı şebekeye kimse inanmıyor"
        "Hayati altyapıları hedef alma tehdidi çaresizliğin göstergesidir"
        "Hayati altyapıları hedef alma tehdidi çaresizliğin göstergesidir"
        En düşük emekli maaşına zam geliyor: 23 bin 880 TL olması bekleniyor
        En düşük emekli maaşına zam geliyor: 23 bin 880 TL olması bekleniyor
        "Hedefim kupayı getirmek"
        "Hedefim kupayı getirmek"
        Netanyahu'nun sözlerine tepki yağdı
        Netanyahu'nun sözlerine tepki yağdı
        Aynur Kanbur cinayetinde yeni detaylar! Katili kargocu kılığında geldi!
        Aynur Kanbur cinayetinde yeni detaylar! Katili kargocu kılığında geldi!
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Özcan hakkında nitelikli saldırı soruşturması
        Özcan hakkında nitelikli saldırı soruşturması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 10 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 10 Haziran 2026 haberleri
        Icardi'den 2 yıllık talep!
        Icardi'den 2 yıllık talep!
        5 çocuk annesi Fatma nasıl koca katili oldu? Mahkemede kan dondurdu!
        5 çocuk annesi Fatma nasıl koca katili oldu? Mahkemede kan dondurdu!
        Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım mazbatayı aldı!
        Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım mazbatayı aldı!
        Eşiyle tartışan goril Kiyomasa düşünceli tavırlarıyla viral oldu
        Eşiyle tartışan goril Kiyomasa düşünceli tavırlarıyla viral oldu
        Eski nişanlıdan yeni açıklama
        Eski nişanlıdan yeni açıklama
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!

        Benzer Haberler

        Durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama
        Durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Kastamonu'da dolu yağışı hayatı felç etti: İlçe beyaza büründü, ev ve iş ye...
        Kastamonu'da dolu yağışı hayatı felç etti: İlçe beyaza büründü, ev ve iş ye...
        Kömür madeninin bulunduğu alandaki heyelanlar köylüleri tedirgin ediyor
        Kömür madeninin bulunduğu alandaki heyelanlar köylüleri tedirgin ediyor
        Kastamonu'da kontrolden çıkan otomobil kaza yaptı: 2 yaralı
        Kastamonu'da kontrolden çıkan otomobil kaza yaptı: 2 yaralı
        Ağlı'da Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
        Ağlı'da Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı