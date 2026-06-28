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        Kadın Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampına ara verildi

        Kadın Boks Milli Takımı, Akdeniz Oyunları ve Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da yaptığı kamp çalışmalarına ara verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 13:21 Güncelleme:
        Kadın Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampına ara verildi

        Kadın Boks Milli Takımı, Akdeniz Oyunları ve Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da yaptığı kamp çalışmalarına ara verdi.

        Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışan milli takım, 21 Ağustos-3 Eylül'de İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenecek Akdeniz Oyunları ile 15-26 Eylül'de Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yapılacak Avrupa Boks Şampiyonası'na hazırlanıyor.

        Kastamonu kampına 17 sporcuyla katılan milli takım, 15-30 Temmuz'da Almanya'da yapacağı kampın ardından hazırlıklarına yeniden Kastamonu'da devam edecek.

        Kadın Boks Milli Takımı Antrenörü Nazım Yiğit, AA muhabirine, verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi.

        Takım olarak iyi çalıştıklarını belirten Yiğit, "Almanya'da 15 günlük kamp yapacağız. Takım olarak şu an iyi çalışıyoruz. Akdeniz Oyunları'nda da en iyi dereceleri yapacağımızı umuyoruz." dedi.

        Yiğit, Almanya kampına Avrupa Şampiyonası'na gidecek takımla katılacaklarını ifade ederek, "Oraya 10 sıklette gideceğiz. İnşallah ülkemizi mahcup etmeden en iyi şekilde döneceğimize inanıyorum." diye konuştu.

        Kampta antrenmanların verimli geçtiğini ve takım içindeki dayanışmanın üst seviyede olduğunu dile getiren Yiğit, sporcuların hazırlık sürecinde birbirlerine destek olduğunu kaydetti.

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