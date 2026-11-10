Kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta için ekipler seferber oldu
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde rahatsızlanan 80 yaşındaki hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde rahatsızlanan 80 yaşındaki hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
Maden köyü Çetinpınar Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki kalp hastası K.C'nin rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İhbar üzerine köye AFAD ve acil sağlık ekibi sevk edildi.
AFAD ekipleri, kar nedeniyle yola devrilen ve köye ulaşımı engelleyen ağaçları kaldırarak ambulansa yol açtı.
Köye ulaşan ekipler, genel sağlık kontrolünden geçirdikleri hastayı Azdavay Devlet Hastanesine kaldırdı.
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