Kastamonu'daki trafik kazasında yaralanan kişi hastanede öldü

R.K. idaresindeki 37 ACM 856 plakalı otomobil dün akşam saatlerinde Seydiler Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı mevkisinde refüjdeki aydınlatma direğine çarpmış, kazada yaralanan sürücü ve araçta bulunan Seyithan Ereken ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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