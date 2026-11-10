Kastamonu'da yol kenarındaki duvara çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Yaralanan otomobil sürücüsü ve beraberindeki A.Ö, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

H.Ö. idaresindeki 34 UE 6471 plakalı otomobil, Kastamonu-Araç kara yolu Aşağı Diphan mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki taş duvara çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi.

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