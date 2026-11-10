Kastamonu'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 230 köy yolunun 216'sı açıldı
Kastamonu'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 230 köy yolundan 216'sı ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
Giriş: 10.11.2026 - 11:06 Güncelleme:
Kastamonu'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 230 köy yolundan 216'sı ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
Kentin yüksek rakımlı ilçelerinde etkili olan kar yağışının ardından İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için yoğun çalışma yürüttü.
Pazar günü itibarıyla kapalı olan 230 köy yolunun 216'sı ulaşıma açıldı.
Ekipler, Azdavay ve İnebolu'da kapalı bulunan 14 köy yolunda çalışmalarını sürdürüyor.
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