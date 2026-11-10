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        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Kastamonu'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 230 köy yolunun 216'sı açıldı

        Kastamonu'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 230 köy yolunun 216'sı açıldı

        Kastamonu'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 230 köy yolundan 216'sı ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Kastamonu'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 230 köy yolunun 216'sı açıldı

        Kastamonu'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 230 köy yolundan 216'sı ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

        Kentin yüksek rakımlı ilçelerinde etkili olan kar yağışının ardından İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için yoğun çalışma yürüttü.

        Pazar günü itibarıyla kapalı olan 230 köy yolunun 216'sı ulaşıma açıldı.

        Ekipler, Azdavay ve İnebolu'da kapalı bulunan 14 köy yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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