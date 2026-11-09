Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Kastamonu'da hafif ticari araç aydınlatma direğine çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

        Kastamonu'da hafif ticari araç aydınlatma direğine çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

        Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde hafif ticari aracın refüjdeki aydınlatma direğine çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 21:31 Güncelleme:
        Kastamonu'da hafif ticari araç aydınlatma direğine çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

        Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde hafif ticari aracın refüjdeki aydınlatma direğine çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaza, İneboluKastamonu kara yolu Seydiler Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.K. idaresindeki 37 ACM 856 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. hafif ticari araç, çarptığı aydınlatma direğini yerinden söktü. Kazada sürücü ile araçtaki S.E. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkartılan yaralılar, Devrekani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan S.E., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        REKLAM

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        "Çatışmanın sona ermesine yönelik olumlu bir ivme var"
        "Çatışmanın sona ermesine yönelik olumlu bir ivme var"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dizileri, Türkiye’nin marka değerini yükseltiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dizileri, Türkiye’nin marka değerini yükseltiyor
        Leroy Sane için flaş ayrılık iddiası!
        Leroy Sane için flaş ayrılık iddiası!
        Apple, Türkiye'ye uzun vadeli yatırım yapacak
        Apple, Türkiye'ye uzun vadeli yatırım yapacak
        Fransa, siber saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu
        Fransa, siber saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu
        FIFA yılın 11’i açıklandı!
        FIFA yılın 11’i açıklandı!
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        İran liderinin talimatını açıkladı
        İran liderinin talimatını açıkladı
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım

        Benzer Haberler

        Kastamonu buz kesti, araçların camları buzla kaplandı
        Kastamonu buz kesti, araçların camları buzla kaplandı
        Kastamonu Valisi Dallı'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
        Kastamonu Valisi Dallı'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
        Küre'de Strafor Arı Kovanı Dağıtım Programı düzenlendi
        Küre'de Strafor Arı Kovanı Dağıtım Programı düzenlendi
        Ilgaz Dağı'nda beyaz örtüyle kaplanan ormanlar dronla görüntülendi
        Ilgaz Dağı'nda beyaz örtüyle kaplanan ormanlar dronla görüntülendi
        Kastamonu'da kar manzaraları havadan görüntülendi
        Kastamonu'da kar manzaraları havadan görüntülendi
        Vefat eden ağabeyinin hayalini gerçekleştirmek için yumruk sallıyor
        Vefat eden ağabeyinin hayalini gerçekleştirmek için yumruk sallıyor