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        Kastamonu buz kesti, araçların camları buzla kaplandı

        Sıcaklıkların sıfır derecenin altına düştüğü Kastamonu'da araçların camları buzla kaplandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 10:52 Güncelleme:
        Kastamonu buz kesti, araçların camları buzla kaplandı

        Sıcaklıkların sıfır derecenin altına düştüğü Kastamonu'da araçların camları buzla kaplandı.

        Kastamonu'da hafta sonu etkili olan kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı da hissedilir derecede düştü. Kent merkezinde gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfır derecenin altına düştü. Soğuk hava sebebiyle park halindeki araçların camları buzla kaplanırken sürücüler yola çıkmadan önce camlarını temizlemek için mesai harcadı.

        "Camları kazıdıktan sonra aracımızı çalıştırıp ısınmasını bekliyoruz"

        Çorum'da yaşayan Oğuzhan Demircioğlu, "Kış geldi, havalar soğudu. Pastırma sıcaklığını beklerken kar yağdı. Her sabah arabamızın camlarını temizliyoruz. Ben yüksek bir yerde, Esentepe Mahallesi'nde oturuyorum. Sabahları camlar donuyor. Camları kazıdıktan sonra aracımızı çalıştırıp ısınmasını bekliyoruz. Isınmadan hareket etmiyoruz, dikkat ediyoruz. Motorun bir iki dakika ısınmasını beklemek gerekiyor. Daha sonra yavaş yavaş ve dikkatli bir şekilde hareket ediyoruz" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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