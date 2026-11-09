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        Kastamonu'da kar sebebiyle yolu kapanan 57 köy için çalışmalar sürüyor

        Kastamonu'da kar sebebiyle 230 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin çalışmasıyla çok sayıda köyün yolu ulaşıma açılırken, 57 köy yolunda ise karla mücadele sürüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 10:44 Güncelleme:
        Kastamonu'da kar sebebiyle yolu kapanan 57 köy için çalışmalar sürüyor

        Kastamonu'da kar sebebiyle 230 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin çalışmasıyla çok sayıda köyün yolu ulaşıma açılırken, 57 köy yolunda ise karla mücadele sürüyor.

        Kastamonu'da hafta sonu etkili olan kar yağışı sonrası il genelinde 230 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının tekrar ulaşıma açılabilmesi için İl Özel İdaresi ekiplerince karla mücadele çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmayla çok sayıda köye yeniden ulaşım sağlandı. Ekipler, Ağlı ilçesinde 4, Azdavay ilçesinde 26, Bozkurt ilçesinde 7, Devrekani ilçesinde 4, Doğanyurt ilçesinde 1, İnebolu ilçesinde 8, Küre ilçesinde 2 ve Şenpazar ilçesinde 5 olmak üzere 57 köy yolunda tekrar ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar ise 2 bin 205 kilometre köy yolunun ulaşıma açıldığı belirtildi.

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        Öte yandan, olumsuz hava şartları ve kapalı köy yolları sebebiyle Azdavay ve Pınarbaşı ilçelerinde taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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