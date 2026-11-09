Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 230 köy yolunun 173'ü ulaşıma açıldı
Kastamonu'da kar yüzünden kapanan 230 köy yolunun 173'ünü ekipler ulaşıma açtı.
Giriş: 09.11.2026 - 10:12 Güncelleme:
Kastamonu'da kar yüzünden kapanan 230 köy yolunun 173'ünü ekipler ulaşıma açtı.
Kentin yüksek rakımlı ilçelerinde etkili olan kar yağışının ardından İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için yoğun çalışma yürüttü.
Dün sabah saatlerinde kapalı olan 230 köy yolunun 173'ü ulaşıma açıldı.
Ekipler, ulaşıma kapalı bulunan 57 köy yolunda çalışmalarını sürdürüyor.
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