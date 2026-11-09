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        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 230 köy yolunun 173'ü ulaşıma açıldı

        Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 230 köy yolunun 173'ü ulaşıma açıldı

        Kastamonu'da kar yüzünden kapanan 230 köy yolunun 173'ünü ekipler ulaşıma açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 10:12 Güncelleme:
        Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 230 köy yolunun 173'ü ulaşıma açıldı

        Kastamonu'da kar yüzünden kapanan 230 köy yolunun 173'ünü ekipler ulaşıma açtı.

        Kentin yüksek rakımlı ilçelerinde etkili olan kar yağışının ardından İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için yoğun çalışma yürüttü.

        Dün sabah saatlerinde kapalı olan 230 köy yolunun 173'ü ulaşıma açıldı.

        Ekipler, ulaşıma kapalı bulunan 57 köy yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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