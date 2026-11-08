Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oldu
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oldu.
Giriş: 08.11.2026 - 15:49 Güncelleme:
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oldu.
Kastamonu-Çankırı sınırındaki, Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı dağı Ilgaz'daki Yurduntepe Kayak Merkezi, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.
Bölgede kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.
Kayak merkezi ve çevresindeki ormanlar dron ile görüntülendi.
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