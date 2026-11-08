Kastamonu'da kar yağışı 230 köy yolunu ulaşıma kapattı

Kastamonu’da dün itibarıyla etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde ulaşımı olumsuz etkiledi. İl genelinde 230 köy yolunun ulaşıma kapanmasının ardından Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri harekete geçti. İlçelerde kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin sahadaki çalışmaları aralıksız devam ediyor.

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