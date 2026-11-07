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        Kastamonu merkezli "Şahan" operasyonunda 25 tutuklama

        Kastamonu merkezli 3 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen "Şahan" operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheliden 25'i tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 20:12 Güncelleme:
        Kastamonu merkezli "Şahan" operasyonunda 25 tutuklama

        Kastamonu merkezli 3 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen "Şahan" operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheliden 25'i tutuklandı.

        Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. 3 Kasım Salı günü gerçekleştirilen operasyona Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevliyken 1 Ağustos 2024 tarihinde uyuşturucu bağımlısı bir şüphelinin silahlı saldırısı sonucu şehit düşen Polis Memuru Ahmet Şahan'ın soyadı verildi. Kastamonu il merkezindeki 28, Hanönü, İnebolu, Daday, Çankırı ve Samsun'da ise birer adres olmak üzere toplam 33 adrese eş zamanlı yapılan "Şahan" operasyonunda 254,73 gram metamfetamin, 250,84 gram bonzai, 127 adet sentetik ecza hapı, 5,74 gram kokain, 2,85 gram esrar, 3 adet hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 68 bin 600 lira nakit para, 49 adet uyuşturucu kullanımına yarayan aparat, bonzai emdirilmiş peçete, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 52 adet 7,65 milimetre çapında fişek, 2 ruhsatsız tüfek ve 62 tüfek kartuşu ele geçirildi. Operasyonda 35 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla, 1'i ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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