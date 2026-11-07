Kastamonu'nun ilçelerinde kar etkili oluyor

Karın aralıklarla etkisini sürdürdüğü kentte trafik ekipleri de sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyardı.

Ilgaz Dağı Milli Parkı ile Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımını sağlayan kara yolu güzergahının Isırganlık ve 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde kar etkili oluyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.