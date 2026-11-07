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        Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

        Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle trafikte aksama yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 14:01 Güncelleme:
        Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

        Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle trafikte aksama yaşandı.

        Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolu güzergahında yer alan 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde soğuk hava yerini kara bıraktı.

        Ilgaz'dan sonra en yüksek dağ olan Yaralıgöz Dağı ve çevresindeki ormanlar, kar yağışının ardından beyaza büründü. Bölgede kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi geçti.

        Yola hazırlıksız çıkan bazı sürücüler ise yolda kaldı.

        Bölgedeki kar manzarası, dronla kaydedildi.

        Bölgeyi ziyaret eden İbrahim Özdemir, yoğun kar yağışının etkili olduğunu belirterek "Dün arkadaşımla sonbahar görüntülerini çekmek için gelmiştik. Dün kar yağışı yoktu, tepelerde hafif vardı. Bugün kar yağışı haberini alınca hem bu anı yaşamak hem de görüntülemek için tekrar geldik. Yaklaşık 10-15 santimetre kar var. Araçlar hazırlıksız yakalandıkları için yolda kalıyor." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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